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Из иркутской больницы выписали еще двоих пострадавших при крушении самолета L-410

В больницах остаются четыре человека

ИРКУТСК, 29 сентября. /ТАСС/. Врачи выписали еще двоих человек, пострадавших в Иркутской области в результате крушения самолета L-410 12 сентября, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. В больницах остаются четверо.

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"Двоих выписали. В больницах остаются четыре человека", - сказал собеседник агентства.

Ранее были выписаны шесть человек. Всего в иркутские больницы доставляли 12 пострадавших пассажиров.

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска, около 18:15 мск (23:15 по местному времени) 12 сентября. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Четыре человека погибли, 12 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

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