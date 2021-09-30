В Калининграде возбудили дело по факту ДТП, в котором автомобиль въехал в остановку

КАЛИНИНГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Полиция в Калининграде возбудила уголовное дело в отношении водителя автомобиля, который 27 сентября въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего тяжело пострадали и были госпитализированы находившиеся на ней женщина и ребенок. Об этом сообщила ТАСС в четверг начальник пресс-службы УМВД России по региону Светлана Поставничая.

"Следственным отделом ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда в отношении водителя автомобиля, наехавшего на остановку с людьми, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - рассказала она.

Как ранее сообщалось, 27 сентября утром автомобиль под управлением 49-летнего мужчины двигался по улице Александра Невского. В районе дома №51 водитель допустил выезд на тротуар и въехал в остановку, где в этот момент находились женщина с сыном.

Пострадавшие с тяжелыми травмами были госпитализированы: женщина - в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, а 8-летний ребенок - в Детскую областную больницу.

"Расследование по факту ДТП продолжается. Автомобиль изъят. Проводятся экспертизы", - отметила Поставничая.

Прокуратурой Калининградской области в связи с произошедшим ДТП организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения на участке дороги. На контроле в прокуратуре находится также ход и результаты проверки, проводимой следственными органами.