Начальника экзаменационного отдела ГИБДД Приморья арестовали по делу о взятках

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока заключил под стражу начальника межрегионального экзаменационного отдела (МЭО) ГИБДД Приморского края Александра Белова по делу о получении взяток за сдачу водительских экзаменов. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Следственного управления СК по Приморскому краю. Дело о взяточничестве в отношении Белова и еще семи должностных и гражданских лиц было возбуждено во вторник.

"Сегодня по ходатайству следователя СУ СК РФ по Приморскому краю суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, аналогичная мера пресечения избрана еще четырем фигурантам, остальным суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2018 по 14 апреля 2021 года Белов в составе организованной группы получал взятки за обеспечение положительной сдачи экзаменов на получение водительских прав. Пока выявлено два эпизода получения взяток в размере 65 тыс. рублей и 50 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Проведены обыски, изъята документация, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых. Преступление выявлено при взаимодействии сотрудников СК и УФСБ России по Приморскому краю. Руководство УМВД России по Приморскому краю назначило служебную проверку.