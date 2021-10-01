Специалисты тушат лесные пожары площадью 636 га в регионах РФ

ТАСС, 1 октября. Специалисты тушат в регионах РФ лесные пожары площадью 636 га. Самое большое возгорание зафиксировано в заповеднике в Хабаровском крае, сообщила в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30 сентября 2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано 12 лесных пожаров на площади 55 га. На 00:00 мск 1 октября на территории Российской Федерации действовало 10 лесных пожаров на площади 636 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Так, в заповеднике "Джугджурский" в Хабаровском крае действует лесной пожар площадью 498 га. В Курганской области зафиксирован пожар площадью 127 га. Также пожары действуют в Свердловской области, на Камчатке, в Красноярском крае.

В тушении задействованы 165 человек, 59 единиц техники, одно воздушное судно, еще шесть воздушных судов задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт в 72 субъектах Российской Федерации. Особый противопожарный режим введен в 31 субъекте.