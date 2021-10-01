Защита арестованного организатора восхождения на Эльбрус обжаловала решение суда

НАЛЬЧИК, 1 октября. /ТАСС/. Сторона защиты арестованного организатора восхождения на Эльбрус Дениса Алимова обжаловала решение суда о мере пресечения в виде заключения под стражу. Об этом в пятницу сообщил ТАСС его адвокат Алексей Прокофьев.

"Подали апелляцию на решение суда по мере пресечения в Верховный суд КБР. Ждем назначения судебного заседания", - сказал он.

Нальчикский городской суд 28 сентября избрал Алимову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 дней - по 26 ноября включительно.

Ранее в следственном управлении СК России по Кабардино-Балкарии сообщили, что во время допроса у следователя организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания. Следователем было принято решение о задержании подозреваемого.

Алимов был задержан в рамках расследования уголовного дела о гибели альпинистов на Эльбрусе, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По данным следствия, 23 сентября группа из 19 человек осуществила восхождение на Эльбрус. Во время спуска из-за сильного ветра и снегопада группа запросила помощи спасателей. Пятеро участников восхождения погибли, по предварительным данным, из-за переохлаждения.