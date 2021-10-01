Чайка считает, что гибель пяти человек на Эльбрусе выявила недостатки в подготовке гидов

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Недостатки в обеспечении безопасности горного туризма выявлены в результате изучения обстоятельств гибели пяти человек при восхождении на гору Эльбрус. В частности, отсутствует программа подготовки гидов и сертификация туристических маршрутов, сообщил в пятницу полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

"Недавний случай на маршруте восхождения на гору Эльбрус, в результате которого погибли пять человек, выявил ряд серьезных недостатков в обеспечении безопасности горного туризма. К ним можно отнести отсутствие целостной системы нормативного правового регулирования в области обеспечения безопасности горного туризма, начиная от проектирования туристических объектов и сертификации основных маршрутов, заканчивая допуском организаций, гидов-инструкторов к организации восхождения и самих туристов к восхождению. В том числе отсутствуют программы подготовки гидов, требования к сертификации гидов и маршрутов, рекомендации по подготовке и оснащению туристов, определение понятию "плохая погода", - сказал Чайка на совещании по вопросу совершенствования деятельности в области обеспечения безопасности горного туризма на Северном Кавказе.

Кроме того, по его словам, у подразделений МЧС России или других территориальных органов федеральных органов исполнительной власти нет функций контроля за находящимися на маршрутах туристами, возможности запрещать выход на маршрут в случае плохих погодных условий либо неподготовленности группы.

"Также речь идет об отсутствии статистики несчастных случаев в туристской деятельности и анализа причин их возникновения, несовершенстве современных страховых механизмов, отсутствии административной ответственности за игнорирование обязательного информирования подразделений МЧС России о маршрутах передвижения туристов и причинении вреда им и их имуществу", - добавил полпред.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощи у спасателей вечером 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали маршрут в МЧС России. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, 11 из них были госпитализированы. Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным, из-за переохлаждения.

Двадцать восьмого сентября Нальчикский городской суд арестовал на один месяц и 28 суток Дениса Алимова, организатора восхождения на Эльбрус 23 сентября.