В Мурманске усилили меры безопасности после инцидента у здания правительства

МУРМАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Меры безопасности усилены в Мурманске после инцидента с попыткой поджога здания регионального правительства в ночь на пятницу, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"С учетом ночного инцидента меры повышенной безопасности в городе приняты нашими коллегами из силового блока. И я тоже внимательно слежу за ситуацией. Основания для беспокойства нет. Рассчитываю, что преступник будет пойман", - сказал глава региона после встречи с партийными фракциями в Мурманской областной думе.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в ночь на пятницу неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание правительства и скрылся. На месте произошло возгорание, которое удалось оперативно потушить. В результате ЧП пострадал охранник частного охранного предприятия. В Северо-Западном округе Росгвардии ТАСС сообщили, что представители ведомства ищут возможного поджигателя.