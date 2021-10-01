В Минздраве КБР рассказали о состоянии четырех пострадавших при восхождении на Эльбрус

НАЛЬЧИК, 1 октября. /ТАСС/. Медики оценивают состояние четырех пострадавших при восхождении на Эльбрус как средней степени тяжести с положительной динамикой. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минздрава КБР.

"Четверо на месте пока. Состояние стабильное. Средней степени тяжести, с положительной динамикой. Трое находятся в ожоговом отделении, еще один - в отделении сосудистой хирургии", - сказал собеседник агентства.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 м на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощи у спасателей вечером 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали маршрут в МЧС России. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, 11 из них были госпитализированы. Пять человек погибли.