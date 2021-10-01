Сбербанк сообщил о содействии следственным органам по делу вице-президента Раковой

"Сбербанк следит за ходом событий по уголовному делу Марины Раковой и ее коллег. Расследование охватывает ее деятельность на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в Сбер и, соответственно, никак не связано с ее работой в Сбербанке. Банк оказывает необходимое содействие следственным органам", - отметили в банке.

Ранее сообщалось, что Ракова объявлена в розыск, ей заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Она могла скрыться от следствия на территории Украины, уточнял источник ТАСС.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее сообщила, что Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения путем мошенничества денег в особо крупном размере, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". Тверской районный суд Москвы 30 сентября по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову, причастных к совершению преступления.

Ракова в октябре 2018 г. заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, где она курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы".