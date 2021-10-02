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В Пензенской области из-за ДТП на переезде задерживаются четыре пассажирских поезда

Также в регионе отменили один рейс пригородного поезда

ПЕНЗА, 2 октября. /ТАСС/. Четыре пассажирских поезда задерживаются, один пригородный отменен из-за ДТП с участием грузовика и поезда на железнодорожном переезде в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

"Из-за ДТП на переезде перегона Лунино - Гольцовка (Пензенская область) задерживаются четыре пассажирских поезда: №116 Адлер - Томск, №340 Новороссийск - Нижний Новгород, №312 Новороссийск - Воркута, №51 Пенза - Москва", - отмечается в сообщении.

Кроме того, отменен пригородный поезд сообщением Булычево - Пенза.

"Для пассажиров задерживающихся поездов организовано питание. Пассажиров поездов, следующих в Саранск и в Пензу, доставят до железнодорожных вокзалов этих городов автобусами", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в 04:28 мск на 82-м км перегона Лунино - Гольцовка. Грузовик, перевозивший автокран, столкнулся с поездом №116 Адлер - Томск, в котором находились 326 пассажиров. В результате ЧП никто не пострадал. После столкновения сошли с рельсов локомотив и три железнодорожных вагона.

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РоссияПензенская область
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