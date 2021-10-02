Шторм заметно осложнил операцию по спасению застрявшего на камнях в Болгарии сухогруза

КАМЕН-БРЯГ /Болгария/, 2 октября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Операция по спасению застрявшего на камнях на северном побережье Болгарии сухогруза Vera SU заметно осложнилась. Как сообщает в субботу с места событий корреспондент ТАСС, штормовая погода последних дней с сильным ветром и волнением до 4 баллов ухудшила положение судна, которое еще сильнее застряло на каменной отмели у берега, судно бьет о камни и периодически заливает водой.

На случай чрезвычайной ситуации болгарские спасатели установили сеть, связавшую судно с берегом, и если сухогруз будет разбит, то члены экипажа, которые по-прежнему находятся на его борту, смогут в кратчайший срок безопасно перебраться на берег.

Оперативный штаб по ликвидации последствий аварии продолжает проработку вариантов спасения судна и будет готов действовать, как только позволят погодные условия, вероятнее всего, это произойдет в понедельник. Предстоит сначала разгрузить судно, на котором находится около 3,3 тыс. тонн азотных удобрений, а потом, обеспечив необходимую плавучесть при помощи мешков с воздухом, будет предпринята попытка стащить его с камней на открытую воду с дальнейшей буксировкой на ремонт. Ожидается, что в спасательную операцию включатся специалисты из других стран, имеющие необходимый опыт.

В районе происшествия действует локальный режим ЧС, который введен из-за опасности ранения или гибели членов экипажа судна и вероятности развития экологической катастрофы с учетом неблагоприятных метеоусловий в районе аварии, где сохраняются сильные ветер и волнение.

Прокуратура Болгарии начала расследование происшествия.

Следовавший из Украины в болгарский порт Варна сухогруз Vera SU, принадлежащий турецкой компании, на борту которого находятся 3,3 тыс. тонн азотных удобрений, 20 сентября из-за навигационной ошибки сел на мель в районе поселка Камен-Бряг на северном побережье Болгарии. В результате удара судна о риф, который произошел на скорости около 7 узлов, серьезные повреждения получила его носовая часть. Никто из членов экипажа при столкновении не пострадал. Попытки разгрузить сухогруз и снять его с камней пока успехом не увенчались.