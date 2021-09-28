Первая попытка вызволить застрявший на камнях сухогруз в Болгарии оказалась неуспешной

СОФИЯ, 28 сентября. /ТАСС/. Предпринятая во вторник первая попытка спасательных служб Болгарии вызволить застрявший на камнях на северном побережье страны сухогруз Vera SU не увенчалась успехом. Работу проводили службы исполнительного агентства "Морская администрация".

Как сообщило министерство охраны окружающей среды и водных ресурсов страны, разгрузка судна была прекращена после того, как было зафиксировано нарушение ее технологии и значительная часть удобрений, которые перевозит сухогруз, оказалась сброшенной в море, создавая угрозу экологической безопасности. При попытке снятия судна с камней буксировочные тросы не выдержали нагрузки.

На место происшествия прибыл министр транспорта и информационных технологий технического правительства Болгарии Христо Алексиев, который на брифинге назвал эту ситуацию "преступной безответственностью". Он подчеркнул, что ответственные за ликвидацию подобного рода аварий оказались абсолютно неподготовленными к реальным действиям и не имели необходимых планов организации и проведения спасательной операции.

"Допущено много ошибок, буду бескомпромиссен ко всем, кто не выполнил свою работу. Лично буду заниматься ситуацией. Единственное, что еще можем сделать сегодня, - это дополнительно закрепить судно. [Я] договорился с ВМС, и они доставят четырехтонные якоря, которые, надеюсь, позволят избежать дополнительного повреждения судна во время шторма, прогнозируемого синоптиками", - сообщил министр. Алексиев дополнил, что провел предварительные переговоры с компанией из Нидерландов, и она начала подготовку плана спасательной операции.

Следовавший из Украины в болгарский порт Варна сухогруз Vera SU, принадлежащий турецкой компании, на борту которого находится 3,3 тыс. тонн азотных удобрений, 20 сентября из-за навигационной ошибки сел на мель в районе поселка Камен-Бряг на северном побережье Болгарии. В результате удара судна о риф, который произошел на скорости около 7 узлов, серьезные повреждения получила его носовая часть, в том числе были повреждены балластные цистерны, в настоящее время полностью затопленные водой. Никто из членов экипажа при столкновении не пострадал. В районе происшествия в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды, эксперты полагают, что сухогруз может получить дополнительные повреждения.