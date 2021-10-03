Суд отправил под домашний арест женщину за взятку следователю ради убежища ее мужа в США

ТАСС, 3 октября. Суд отправил под домашний арест жительницу Брянска, которая пыталась дать взятку сотруднику полиции за изготовление фиктивных документов об уголовном преследовании мужа, чтобы в последующем обратиться за политическим убежищем в США. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в следственном управлении СК РФ по Брянской области.

"В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в СК.

29 сентября подозреваемая передала следователю УМВД России по Брянской области, который действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий, 30 тыс. рублей в качестве взятки, чтобы оформить фиктивные документы об уголовном преследовании ее супруга якобы за совершение им преступления против основ конституционного строя РФ и безопасности государства. Это позволило бы получить ее мужу преференции при обращении за политическим убежищем в США. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий". На допросе она призналась в совершенном преступлении.