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СК завершил расследование дела в отношении двух участников нападения на Дагестан

Дело направили в Верховный суд Республики Дагестан для рассмотрения по существу

ТАСС, 4 октября. Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении Расула Майлубаева и Загира Якубова, которые обвиняются в участии в нападении на Дагестан в 1999 году. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Ранее сообщалось о задержании Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева, также причастных к нападению в 1999 году.

"Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Ставропольского края Расула Майлубаева и Загира Якубова. <…> Следствием установлено, что не позднее июля 1999 года указанные лица добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба", - говорится в сообщении.

Сообщается, что дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд Республики Дагестан для рассмотрения по существу.

По данным следствия, Майлубаев и Якубов не позднее июля 1999 года добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. В августе 1999 года, действуя в составе устойчивой вооруженной группы Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1 тыс. человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже.

В целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации они совершили посягательство на жизнь военнослужащих ВС РФ, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Республики Дагестан. В результате массированного прицельного обстрела участниками банды убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам.

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