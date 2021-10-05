Сбежавший из ИВС Мавриди признал вину в убийстве бизнесмена

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди признал вину в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова и насильственном удержании адвоката. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Да, признал [вину]", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

По данным следствия, осенью 2018 года Мавриди создал на территории Московской области организованную группу для незаконного удержания адвоката Алексея Завгороднего в целях завладения его недвижимостью. Адвоката удерживали два года, в результате чего он согласился передать три квартиры в Москве общей кадастровой стоимостью более 55 млн рублей в собственность обвиняемых. О преступлении стало известно после убийства бизнесмена Маругова, когда в квартире Мавриди были обнаружены прикованный к кровати адвокат и присматривающий за ним мужчина.

Ночью 2 ноября 2020 года несколько человек в масках проникли в баню на территории частного дома, связали его хозяина, бизнесмена Владимира Маругова, а также его гражданскую супругу и стали требовать хранящиеся в доме деньги. Женщине удалось освободиться и убежать. Она обратилась в правоохранительные органы, но к моменту приезда сотрудников ее муж уже был убит из арбалета.

Побег из-под стражи

В ночь на 6 августа 2021 года Мавриди и четверо уроженцев Молдавии сбежали из истринского ИВС. Все они задержаны, Мавриди также признал вину в побеге. Возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега. Два сотрудника ИВС арестованы. Также был задержан врио начальника истринского ИВС Андрей Старшинов, ему избрана мера пресечения в виде запрета действий.