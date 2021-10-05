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Подозреваемому в убийстве трех девушек в Оренбургской области предъявили обвинение

Александру Лазареву предъявлено обвинение по пяти статьям УК - в убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, поджоге и неправомерном завладении автомобилем

ОРЕНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение 30-летнему Александру Лазареву, арестованному ранее в рамках расследования дела об убийстве трех девушек в Оренбургской области.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, обвинение предъявлено по пяти статьям УК РФ - в убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, поджоге и неправомерном завладении автомобилем.

"Александру Лазареву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных, пп. "а, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием") п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней"); п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное, в том числе в отношении несовершеннолетней"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба"), ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем")", - сказали в ведомстве.

Как ранее рассказала журналистам адвокат Лазарева Ирина Санжиева, он признал свою вину в убийстве, поджоге и угоне автомобиля. При этом изнасилование отрицает, поскольку, по его словам, контакты со стороны погибших были добровольными. Суд арестовал Лазарева почти на два месяца, до 30 ноября.

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