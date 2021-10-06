Поврежденный при взрыве газа жилой дом в Ельце под Липецком снесут до 1 декабря

ТАСС, 6 октября. Власти Елецкого района Липецкой области, где 11 сентября в поселке Солидарность в жилом доме взорвался газ, заключили договор о сносе поврежденного здания до 1 декабря. Об этом сообщила ТАСС в среду представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"На демонтаж [дома] заключен договор, исполнение до 1 декабря. К девяти семьям, получившим компенсацию за жилье, добавилось две семьи - они получают сегодня. На остальных готовим документы", - сообщила она.

В ночь на 11 сентября в поселке Солидарность города Ельца Липецкой области произошел взрыв газа в жилом 16-квартирном доме, погибли три человека, в том числе ребенок. Пять человек, включая одного ребенка, были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, в настоящее время все они выписаны. Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предположительно, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

Ранее сообщалось, что из резервных фондов главы Липецкой области и администрации Елецкого района при полном разрушении жилья и наличии погибших были обещаны выплаты по 1,5 млн рублей, при частичном ущербе жилью и наличии погибших - по 1 млн рублей, а людям, чье жилье получило частичный ущерб, - по 500 тыс. рублей. Также за утраченное имущество из бюджета региона 13 пострадавшим выплатили по 20 тыс. рублей.