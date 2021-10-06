Пожар в доме престарелых в Новой Москве полностью потушили

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пожар в здании в деревне Летово в Новой Москве потушен, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 16:40 пожар полностью ликвидирован", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в деревне Летово произошел пожар в частном доме престарелых. Горел мансардный этаж на площади 80 кв. м. В здании находились 40 человек, трое из них были спасены пожарными. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуированные временно размещены в автобусе. Причина возгорания устанавливается.

По данным из открытых источников, по данному адресу находится частный пансионат "Долгожитель".