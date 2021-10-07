Суд в Красноярске арестовал на два месяца руководителя управления Росимущества

КРАСНОЯРСК, 7 октября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на срок до 5 декабря руководителя межтерриториального управления Росимущества по Красноярскому краю, Хакасии и Туве Владимира Абрамова. Об этом говорится в сообщении суда.

"7 октября 2021 года Железнодорожный районный суд г. Красноярска в отношении руководителя МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва Абрамова В. В. избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 5 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Также арестован на этот же срок начальник отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества этого же управления Артем Чугуев. Замруководителя управления Игорь Корниенко отправлен под домашний арест до 5 ноября.

В среду Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по фактам коррупции в отношении Абрамова, Корниенко, Чугуева, а также арбитражного управляющего, руководителя ООО "Акцепт" и индивидуального предпринимателя. Дело возбуждено на основании материалов УФСБ по Красноярскому краю.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере"), ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"), ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"), п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу лично, совершенная в крупном размере").

По версии следствия, с октября 2020 г. по август 2021 г. руководители управления Росимущества получили от директора компании "Акцепт", действовавшего в сговоре с арбитражным управляющим, взятку в 1,2 млн рублей для обеспечения победы фирмы в запросе котировок на заключение госконтрактов на реализацию арестованного имущества. Также их подозревают в получении взятки от индивидуального предпринимателя в размере 440 тыс. рублей для обеспечения победы в аналогичном запросе.

