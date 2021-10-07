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В Новосибирске решили конфликт центра реабилитации онкобольных детей с жителями города

Сооснователь центра "Добрая Дора" сообщила, что дети смогут играть на детской площадке

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Конфликт центра реабилитации онкобольных детей "Добрая Дора" в Новосибирске с жильцами дома, не пускавшими воспитанников центра на детскую площадку, разрешился благополучно. Теперь игровую площадку сможет посетить любой ребенок, сообщила на своей странице в Instagram сотрудница и сооснователь центра, заявившая об инциденте, Ксения Алешина.

Ранее издание "КП-Новосибирск" сообщило о том, что местные жители выгнали онкобольных детей центра реабилитации "Добрая Дора" с игровой площадки, находящейся рядом с центром. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко призвала к разрешению конфликта, добавив, что возможно его причиной стало недопонимание.

"Мы примирились с жильцами дома! Теперь любой ребенок может играть на детской площадке! В связи с тем, что история вызвала широкий резонанс в городских, областных и федеральных СМИ и соцсетях - я должна объяснить ситуацию. <…> Причина [конфликта] как всегда в том, что взрослые не всегда разговаривают с равными - вымещая эмоции на тех, кто слабее. Жильцы дома, еще до нас, имели опыт вандализма во дворе. И ремонтировали за счет двух квартир. Во избежание подобной ситуации все посторонние люди из двора прогонялись. Дети не исключение", - написала Алешина.

Она уточнила, что позицию центра донесли жильцам дома матери воспитанников центра.

"Добрая Дора" - первый в Сибири центр психологической помощи онкобольным детям. Он был открыт в конце сентября при поддержке Фонда президентских грантов. Главная задача центра - психологическая и социальная реабилитация детей и их родителей во время и после лечения.

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