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Защита обвиняемых в смерти младенца калининградских врачей подала жалобу на их арест

Суд отправил под стражу Елену Белую и Элину Сушкевич до 4 января

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Защита калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца в роддоме Калининграда, подала апелляцию на их арест Московским областным судом. Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

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Московский областной суд 4 октября отправил под стражу и. о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич сроком до 4 января 2022 года.

"Сегодня подали апелляцию в Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Мы просим отменить постановление Московского областного суда [об аресте], избрать [для врачей] меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества", - сказал он, добавив, что, по мнению защиты, повода для содержания обвиняемых под стражей нет.

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