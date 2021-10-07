Защита обвиняемых в смерти младенца калининградских врачей подала жалобу на их арест

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Защита калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца в роддоме Калининграда, подала апелляцию на их арест Московским областным судом. Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

Московский областной суд 4 октября отправил под стражу и. о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич сроком до 4 января 2022 года.

"Сегодня подали апелляцию в Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Мы просим отменить постановление Московского областного суда [об аресте], избрать [для врачей] меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества", - сказал он, добавив, что, по мнению защиты, повода для содержания обвиняемых под стражей нет.