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Пожар на складе автосервиса в Москве потушили

Сведений о пострадавших не поступало

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пожар в складском помещении на западе Москвы потушен, его площадь составила 70 кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 16:35 пожар локализован, а в 16:42 - ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что информация о пожаре по улице Генерала Дорохова, дом 16, строение 75, поступила в 16:11. К моменту прибытия пожарных было установлено, что горит строительный мусор в одном из отсеков одноэтажного складского здания. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что помещение, предварительно, принадлежит автосервису, в нем могли находиться газовые баллоны. Самостоятельно эвакуировались 30 человек.

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