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Отключение электричества произошло на одном из крупных вокзалов Токио

По сведениям NHK, несколько осветительных столбов упали из-за подземных толчков

ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. Отключение электричества произошло на одном из крупных токийских вокзалов Синагава после землетрясения магнитудой 6,1. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

На вокзале не работает освещение, отключены турникеты. По сведениям NHK, несколько осветительных столбов упали из-за подземных толчков, никто не пострадал. На кадрах телеканала видны десятки людей, столпившихся возле станции и на остановках такси.

Между тем энергоснабжение 250 домов в районе Синдзюку, по данным энергокомпании Tokyo Electric Power, восстановлено.

Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 80 км. Угроза цунами не объявлялась.

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