Суд Москвы вслед за владельцем "Росинжиниринга" арестовал главу Дубровской ТЭЦ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО главу Дубровской ТЭЦ, "Северо-запад Инжиниринг" Максима Горелова, который является фигурантом дела о мошенничестве в отношении ранее арестованного владельца компании "Росинжиниринг" Дмитрия Новикова. Как уточнили ТАСС в суде, срок ареста второму фигуранту установлен также до 5 декабря.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следствия. В отношении Горелова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказала собеседница агентства.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Деталей уголовного дела в отношении бизнесменов в суде не привели.