В Пакистане завершилась спасательная операция на месте эпицентра землетрясения

ИСЛАМАБАД, 7 октября. /ТАСС/. Власти южной провинции Белуджистан в Пакистане заявили об окончании спасательной операции на месте эпицентра сильного землетрясения, произошедшего в ночь на четверг.

"Спасательная операция закончилась. Администрация провинции окажет всемерную помощь всем пострадавшим от стихийного бедствия", - цитирует газета Dawn слова главного министра Белуджистана Джама Камала Хана Алиани.

Как было установлено в четверг в ходе спасательных работ, землетрясение привело к гибели 15 человек, пострадали 150 жителей. Некоторые из них находятся в больницах в тяжелом состоянии, количество жертв может возрасти. Ранее сообщалось о по меньшей мере 20 погибших и 300 раненых.

От удара стихии больше всего пострадал отдаленный город Харнаи, с которым было нарушено транспортное сообщение и связь. В городе разрушены 200 зданий. Транспортировка в Харнаи врачей и бригад спасателей из числа военнослужащих армии Пакистана осуществлялась военными вертолетами. Потерявшие кров городские жители размещены во временных лагерях.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в Белуджистане произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр подземных толчков находился в 102 км к северо-востоку от города Кветта (население около 733 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.