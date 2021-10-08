Специалисты тушат в регионах России лесные пожары площадью 304 га

ТАСС, 8 октября. Специалисты тушат в регионах России лесные пожары на площади 304 га, за сутки ликвидировали возгорания площадью 89 га, сообщила в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 7 октября 2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано 28 лесных пожаров на площади 89 га. На 00:00 мск 8 октября на территории Российской Федерации действовало 16 лесных пожаров на площади 304 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Хабаровском крае действуют четыре пожара площадью 185 га, в Еврейской автономной области - пожар площадью 60 га. В Свердловской области зафиксировали семь пожаров на площади 29 га на землях лесного фонда и пожар в Невьянском городском округе площадью пять га. В Курганской области действует пожар площадью 23 га, в Оренбургской области - пожар площадью два га, еще один пожар на площади один га зафиксировали в нацпарке "Шушенский бор" в Красноярском крае.

На тушении задействовали 427 человек, 156 единиц техники, одно воздушное судно, еще девять воздушных судов задействованы в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт в 62 субъектах Российской Федерации. Особый противопожарный режим действует в 24 субъектах России.