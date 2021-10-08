Глава СК поставил на контроль расследование дела об отравлениях алкоголем в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования пяти уголовных дел, объединенных в одно производство, по фактам незаконного изготовления, хранения и сбыта алкогольной продукции в Оренбургской области. Подтверждена смерть от отравления 17 человек, сообщается в пятницу на сайте СК РФ.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по Оренбургской области Зудерману В. Д. представить доклад о проведенных следственных действиях. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о пяти уголовных делах, возбужденных по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц", п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору", ч. 1 ст. 171.3 УК РФ "Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере".

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября. Следователи и полицейские обнаружили склад и пункт производства, изъято свыше 600 литров спиртосодержащей жидкости. По информации УМВД по Оренбургской области, четыре человека доставлены в отделение полиции по подозрению в изготовлении и сбыте контрафактного алкоголя. По последним данным, 17 человек погибли, еще 16 пострадали.