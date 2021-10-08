СК возбудил дело после обрушения балкона в Саратовской области

САРАТОВ, 8 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования двух женщин в результате обрушения балкона в многоквартирном доме в Саратовской области в июне 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"По факту получения жильцами многоквартирного дома травм возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"), повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении.

По данным следствия, жители двух многоквартирных домов поселка Тополевый Саратовской области создали товарищество собственников жилья и зарегистрировали его как юридическое лицо. В соответствии с уставом, ТСЖ должно было осуществлять оказание услуг по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома, однако в результате неисполнения ТСЖ своих обязанностей в июне 2021 года произошло обрушение балконной плиты обслуживаемого дома. В момент обрушения на балконе находились две женщины, в результате падения они получили различные травмы.