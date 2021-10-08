Под обломками дома в Батуми могут находиться восемь человек

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Спасатели ищут от семи до восьми человек под обломками жилого дома, который частично обрушился в городе Батуми. Об этом в пятницу сообщила заместитель мэра Лела Сурманидзе местному информационному агентству batumelebi.ge.

"По информации менеджера нашего сервис-центра и председателя товарищества, которые уже связались с семьями [жильцов дома], под обломками могут быть от семи до восьми человек", - сказала Сурманидзе. По ее словам, часть детей в момент обрушения была в школе, а некоторые взрослые жильцы - на работе.

Секция жилого пятиэтажного дома в грузинском курортном городе Батуми на улице 26 мая обрушилась в пятницу утром. Что стало причиной обрушения, пока неизвестно. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек. Местные жители сообщают, что перед обрушением слышали хлопок. На место прибыл глава МВД Вахтанг Гомелаури. В Батуми также ожидают прибытия премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.