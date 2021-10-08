Бывшего вице-президента ГК "ПИК" Лефеля арестовали на два месяца

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы на два месяца, до 7 декабря, отправил в СИЗО бывшего вице-президента группы компаний "ПИК", ныне директора по развитию регионов ПАО "ГК "Самолет" Александра Лефеля, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Александра Лефеля меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 декабря", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.