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Что известно о деле бывшего вице-президента группы компаний "ПИК" Александра Лефеля
Что известно о деле бывшего вице-президента группы компаний "ПИК" Александра Лефеля
Что известно о деле бывшего вице-президента группы компаний "ПИК" Александра Лефеля
Что известно о деле бывшего вице-президента группы компаний "ПИК" Александра Лефеля
Что известно о деле бывшего вице-президента группы компаний "ПИК" Александра Лефеля
Дело бывшего вице-президента группы "ПИК" Александра Лефеля

Что известно о деле бывшего вице-президента группы компаний "ПИК" Александра Лефеля

© Александр Щербак/ТАСC, архив

В Москве арестовали бывшего вице-президента группы компаний "ПИК", директора по развитию регионов ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

ТАСС собрал все, что известно на данный момент.

  • Группа компаний "ПИК" инициировала разбирательство против своего бывшего топ-менеджера Александра Лефеля, который был уволен в апреле 2019 года. Заявление в правоохранительные органы компания подала после проведенной проверки в декабре 2020 года и июне 2021 года.
  • В пресс-службе компании сообщили, что Лефелю вменяются два эпизода мошенничества, связанные со злоупотреблениями при строительстве жилого комплекса в Санкт-Петербурге в 2017-2018 годах. Компания выявила в том числе случаи мошеннического расходования средств дольщиков во время работ на стадии нулевого цикла.
  • Общую сумму ущерба от действий бывшего топ-менеджера в "ПИК" оценили в 100 млн рублей.
  • В свою очередь в пресс-службе группы "Самолет" заявили, что задержание Лефеля не связано с его деятельностью в компании, так как он устроился только в 2021 году.
  • В отношении Лефеля возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Их расследует Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.
  • Суд отправил Лефеля в СИЗО на два месяца.
Теги
РоссияДело бывшего вице-президента группы "ПИК" Александра Лефеля
Бывшего вице-президента ГК "ПИК" Лефеля арестовали на два месяца
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