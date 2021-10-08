Что известно о деле бывшего вице-президента группы компаний "ПИК" Александра Лефеля

В Москве арестовали бывшего вице-президента группы компаний "ПИК", директора по развитию регионов ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

ТАСС собрал все, что известно на данный момент.