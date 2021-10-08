В "ПИК" сообщили, что заявление против Лефеля было подано представителями компании

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Группа компаний "ПИК" инициировала разбирательство против своего бывшего топ-менеджера Александра Лефеля. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Заявление против Лефеля было подано "ПИК", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Там также уточнили, что Лефель был уволен из "ПИК" более двух лет назад, в апреле 2019 года.

Ранее следователи задержали в Москве бывшего вице-президента группы компаний "ПИК", директора по развитию регионов ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В свою очередь, в пресс-службе девелопера "Самолет" ТАСС сообщили, что он устроился в компанию только в 2021 году.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, которая специализируется на строительстве жилья эконом-класса. Включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. ПИК является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства - в настоящее время, по данным единого ресурса застройщиков, он возводит 6,16 млн кв. м недвижимости.