В регионах РФ действуют лесные пожары на площади 1 288 га

ТАСС, 10 октября. Специалисты занимаются тушением лесных пожаров в регионах РФ на площади 1 288 га. За сутки ликвидировали 35 возгораний на площади 1 993 га, сообщила в воскресенье пресс-служба Авиалесоохраны.

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 9 октября 2021 года, в России лесопожарными силами ликвидированы 35 лесных пожаров на площади 1 993 га. На 00:00 мск 10 октября на территории Российской Федерации действовали 29 лесных пожаров на площади 1 228 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Еще семь пожаров на землях лесного фонда тушат в Хабаровском крае, где площадь возгораний составляет 647 га. Кроме того, 16 пожаров (68 га) действуют в Свердловской области. В Курганской области ликвидируют один пожар.

В тушении задействованы 617 человек, 204 единицы техники, два воздушных судна, еще 17 - в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт в 60 субъектах Российской Федерации. Особый противопожарный режим действует в 24 субъектах РФ.