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Жесткая посадка L-410 в Татарстане

Военная прокуратура начала проверку по факту крушения L-410 в Татарстане

В результате ЧП погибли 16 человек

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Военная прокуратура проводит проверку по факту крушения самолета L-410 в Татарстане, где погибли 16 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального военного округа.

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"Военной прокуратурой Казанского гарнизона организована проверка исполнения законодательства об авиационной безопасности. По ее результатам после выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Самолет L-410, принадлежащий Мензелинскому аэроклубу, потерпел крушение в Мензелинском районе сразу после вылета. На борту находились 22 человека, среди них два пилота и 20 парашютистов. Погибли 16 человек, включая пилотов, еще шесть пострадали.

Теги
РоссияТатарстанЖесткая посадка L-410 в Татарстане
Жесткая посадка L-410 в Татарстане
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