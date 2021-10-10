Полпред и главы регионов ПФО выразили соболезнования родным погибших при крушении L-410

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Мензелинске, где при крушении самолета погибли 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

"От имени всех, кто живет в Приволжском федеральном округе, выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа самолета L-410, потерпевшего сегодня крушение в Мензелинске. Это большая трагедия для всех нас, сложно поверить, что так внезапно может прерваться жизнь. Нет верных и достаточных слов, которые выражают наше сочувствие, боль и горечь утраты. Скорбим вместе с вами. Светлая память погибшим", - приводит пресс-служба слова Комарова.

Главы регионов ПФО также выразили соболезнования родным погибших и пострадавшим при падении самолета. Так, слова скорби выразили глава Мордовии Артем Здунов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "От имени правительства Самарской области, жителей нашего региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших", - говорится в телеграмме, направленной в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова.

Также глава Ижевска Олег Бекметьев выразил соболезнования и пообещал от лица городской администрации Ижевска оказать необходимую помощь семьям двух погибших в трагедии земляков.