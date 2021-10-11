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Отравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области

Власти Оренбургской области рассказали о состоянии отравившихся суррогатным алкоголем

По данным властей, состояние четырех человек оценивается как критическое, они подключены к аппаратам ИВЛ. Три пациента находятся на постоянном гемодиализе

ОРЕНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Четыре человека, которые отравились суррогатным алкоголем на востоке Оренбургской области, находятся в критическом состоянии. За утро не зафиксировано ни одного нового случая отравления метиловым спиртом, сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.

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"Медики продолжают наблюдать за 30 пациентами. 19 находятся на стационарном лечении, девять из них в удовлетворительном состоянии, некоторые будут сегодня выписаны. Большинство пациентов уже не имеют клинических проявлений отравления после антидотной и дезинтоксикационной терапии. Четыре человека в критическом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Трое пациентов остаются на постоянном гемодиализе", - говорится в распространенном сообщении.

Количество умерших не изменилось за сутки - власти подтверждают смерть 34 человек.

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РоссияОренбургская областьОтравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области
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