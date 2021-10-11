Власти Оренбургской области рассказали о состоянии отравившихся суррогатным алкоголем

ОРЕНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Четыре человека, которые отравились суррогатным алкоголем на востоке Оренбургской области, находятся в критическом состоянии. За утро не зафиксировано ни одного нового случая отравления метиловым спиртом, сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Медики продолжают наблюдать за 30 пациентами. 19 находятся на стационарном лечении, девять из них в удовлетворительном состоянии, некоторые будут сегодня выписаны. Большинство пациентов уже не имеют клинических проявлений отравления после антидотной и дезинтоксикационной терапии. Четыре человека в критическом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Трое пациентов остаются на постоянном гемодиализе", - говорится в распространенном сообщении.

Количество умерших не изменилось за сутки - власти подтверждают смерть 34 человек.