Подозреваемые в сбыте суррогатного алкоголя в Оренбуржье закупали технический спирт в Уфе

ОРЕНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Подозреваемые в производстве и сбыте суррогатного алкоголя в Оренбургской области закупали технический спирт в Уфе. Закупки происходили в организации, которая официально занимается продажей технических жидкостей, сообщается в понедельник на сайте "МВД-медиа".

"Установлено место приобретения жидкости, из которой жители г. Орска изготовили суррогатный алкоголь. Подозреваемые приобрели один из видов технического спирта под наименованием "ингибитр технический", который используется при изготовлении в том числе антикоррозийных составов, в одной из коммерческих организаций, расположенной в Уфе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что компания официально занимается продажей технических жидкостей, в том числе и технического спирта. В настоящее время сотрудники полиции и следователи выясняют законность продаж.