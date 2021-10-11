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Отравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области

Подозреваемые в сбыте суррогатного алкоголя в Оренбуржье закупали технический спирт в Уфе

Производители приобрели технический спирт, который используется при изготовлении антикоррозийных составов

ОРЕНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Подозреваемые в производстве и сбыте суррогатного алкоголя в Оренбургской области закупали технический спирт в Уфе. Закупки происходили в организации, которая официально занимается продажей технических жидкостей, сообщается в понедельник на сайте "МВД-медиа".

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"Установлено место приобретения жидкости, из которой жители г. Орска изготовили суррогатный алкоголь. Подозреваемые приобрели один из видов технического спирта под наименованием "ингибитр технический", который используется при изготовлении в том числе антикоррозийных составов, в одной из коммерческих организаций, расположенной в Уфе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что компания официально занимается продажей технических жидкостей, в том числе и технического спирта. В настоящее время сотрудники полиции и следователи выясняют законность продаж.

 

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РоссияОренбургская областьОтравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области
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