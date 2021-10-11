Следователи возбудили еще восемь уголовных дел по факту отравления алкоголем в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили еще восемь уголовных дел по факту массового отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Задержаны 15 человек, сообщается в понедельник на сайте СК РФ.

"С момента поступления сообщений об отравлениях граждан возбуждены 14 уголовных дел, к настоящему времени следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны 15 лиц, в отношении восьми из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о возбуждении шести уголовных дел и 14 задержанных.

Кроме того, прошли обыски в доме одного из организаторов, где были обнаружены более 1,8 млн рублей. Планируется наложить арест на эти денежные средства. Также были найдены документы, которые подтверждают закупку метанолсодержащей жидкости в Уфе.

Сообщения об отравлении людей поддельным алкоголем в Оренбургской области начали поступать в ночь на 7 октября. Следователи и полицейские обнаружили два склада и пункт производства, было изъято около 3 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. По последним данным региональных властей, погибли 34 человека, 30 находятся под наблюдением врачей.