{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области

Девятый фигурант дела об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье заключен под стражу

Мужчину арестовали на срок до 9 декабря, он обвиняется в незаконном обороте алкогольной продукции

ОРЕНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Орска в Оренбургской области заключил под стражу девятого фигуранта уголовных дел об отравлении алкоголем. Он обвиняется в незаконном обороте алкогольной продукции, рассказали журналистам в понедельник в объединенной пресс-службе судов региона.

На эту тему
Что известно об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области
Что известно об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области

"Постановление огласили, взяли под стражу в зале суда до 9 декабря", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании 15 человек, восемь из них арестовали за незаконное производство, хранение или сбыт алкогольной продукции.

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области начали поступать в ночь на 7 октября. Следователи и полицейские обнаружили два склада и пункт производства, было изъято около 3 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Возбуждено 14 уголовных дел, объединенных в одно производство. По последним данным регионального правительства, 64 человека обратились за медицинской помощью, 34 из них погибли.

Теги
РоссияОренбургская областьОтравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области
В Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской АО с подтопленных территорий сошла вода
В других трех регионах подтопленными остаются 64 дачных дома и более 250 приусадебных участков
Читать полностью