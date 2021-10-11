Девятый фигурант дела об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье заключен под стражу

ОРЕНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Орска в Оренбургской области заключил под стражу девятого фигуранта уголовных дел об отравлении алкоголем. Он обвиняется в незаконном обороте алкогольной продукции, рассказали журналистам в понедельник в объединенной пресс-службе судов региона.

Что известно об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области

"Постановление огласили, взяли под стражу в зале суда до 9 декабря", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании 15 человек, восемь из них арестовали за незаконное производство, хранение или сбыт алкогольной продукции.

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области начали поступать в ночь на 7 октября. Следователи и полицейские обнаружили два склада и пункт производства, было изъято около 3 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Возбуждено 14 уголовных дел, объединенных в одно производство. По последним данным регионального правительства, 64 человека обратились за медицинской помощью, 34 из них погибли.