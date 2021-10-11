{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело бывшего вице-президента группы "ПИК" Александра Лефеля
Обновлено 

Защита бывшего вице-президента ГК "ПИК" Лефеля просит отпустить его из СИЗО

Александра Лефеля задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Представитель защиты бывшего вице-президента группы компаний "ПИК", ныне директора по развитию регионов ПАО "ГК "Самолет" Александра Лефеля обжаловал его арест и просит суд освободить бизнесмена из-под стражи. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Багмет.

На эту тему
Что известно о деле бывшего вице-президента группы компаний "ПИК" Александра Лефеля
Что известно о деле бывшего вице-президента группы компаний "ПИК" Александра Лефеля

"В апелляционной жалобе мы просим изменить нашему подзащитному меру пресечения на не связанную с лишением свободы и изоляцией от общества", - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе следователи задержали в Москве Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Тверской суд Москвы арестовал его на срок до 7 декабря. Вину он не признает.

Теги
РоссияДело бывшего вице-президента группы "ПИК" Александра Лефеля
Застреливший в ходе инструктажа коллегу нижегородец получил 1,5 года ограничения свободы
Подсудимый полностью признал вину
Читать полностью