В Оренбуржье избрали меру пресечения еще двум обвиняемым в сбыте суррогатного алкоголя

ОРЕНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Районные суды Оренбургской области заключили под стражу десятого фигуранта уголовных дел об отравлении алкоголем, а также одну жительницу Адамовского района отправили под домашний арест. Они обвиняются в незаконном обороте алкогольной продукции, рассказали журналистам в понедельник в объединенной пресс-службе судов региона.

Адамовский районный суд изучил обвинения по ч. 2 ст. 238 УК РФ в отношении женщины, которая продавала поддельную алкогольную продукцию из дома. В результате умер один мужчина. "Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 10 декабря 2021 года", - рассказали в пресс-службе. Такое решение было принято с учетом возраста обвиняемой, которой 68 лет, и наличия хронических заболеваний.

В Кувандыкском районном суде рассматривалось дело в отношении мужчины, которого обвиняют в продаже поддельной алкогольной продукции. "Кувандыкский районный суд заключил мужчину под стражу до 10 декабря 2021 года", - отметили в суде.

Ранее сообщалось о задержании 15 человек, девятерых из них арестовали за незаконное производство, хранение или сбыт алкогольной продукции.