В Оренбургской области из-за отравления суррогатным алкоголем 12 детей потеряли родителей

В некоторых семьях дети остались сиротами, написала уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова на своей странице в Instagram.

По последним данным региональных властей, всего погибли 34 человека, 30 находятся под наблюдением врачей. В Адамовском районе двое детей потеряли отца, а их мать находится в реанимации. Их забрала к себе тетя. В этом же районе умер отец двоих детей, которые сейчас живут с мамой. В Ясном пять детей остались без обоих родителей. В Орске двое несовершеннолетних находятся на попечении старших братьев и сестры, так как умерла их мама, а отец не вернулся с вахты. Также еще одна маленькая орчанка лишилась мамы, сейчас она живет с отцом.

"Дети из пять семей на востоке региона потеряли родителей, выпивших суррогатное спиртное. Мы связались с семьями, где произошло это горе. Вместе с опекой решаем, как помочь детям и родным, где это нужно помогаем с оформлением необходимых документов, оказываем психологическую поддержку, определением в учебные учреждения ближе к месту жительства", - написала Линькова.