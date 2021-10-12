По делу об отравлении алкоголем в Оренбуржье арестовали 12-го фигуранта

ОРЕНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Орска в Оренбургской области заключил под стражу 12-го фигуранта уголовных дел об отравлении алкоголем. Продавец одного из магазинов обвиняется в незаконном обороте алкогольной продукции. Об этом журналистам рассказали в понедельник в объединенной пресс-службе судов региона.

"В Ленинском районном суде Орска идет процесс по избранию меры пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в продаже поддельной алкогольной продукции. Избрана мера пресечения на два месяца, взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании 15 человек, 11 из них арестовали или отправили под домашний арест за незаконное производство, хранение или сбыт алкогольной продукции.

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области начали поступать в ночь на 7 октября. Следователи и полицейские обнаружили два склада и пункт производства, было изъято около трех тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Возбуждено 14 уголовных дел, объединенных в одно производство. По последним данным регионального правительства, 64 человека обратились за медицинской помощью, 34 из них погибли.