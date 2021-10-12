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Водитель, сбивший в Хабаровске конькобежца Захарова, не имел прав на управление грузовиком

У него было право управления автомобилем категории "В" и "В1", но не было категории "С"

ХАБАРОВСК, 12 октября. /ТАСС/. Водитель, сбивший в Хабаровске российского конькобежца Руслана Захарова, не имел прав на управление грузовиком. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

"У водителя есть право управления автомобилем категории "В" и "В1", но нет категории "С" - это то, чем он управлял", - сказали в Госавтоинспекции.

Источник в экстренных службах региона сообщал ТАСС, что Захаров погиб в результате наезда грузовика в Хабаровске. ДТП произошло 10 октября в 06:10 (23:10 мск 9 октября) на улице Карла Маркса. Водитель, управляя транспортным средством Toyota Dyna, сбил пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части при наличии тротуара. Водитель грузовика был трезв. Молодой человек скончался в больнице, не приходя в сознание.

Захаров был победителем юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократным победителем первенства России, участником чемпионата мира, первенства мира среди юниоров и других международных соревнований.

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