В "Шанинке" не комментируют задержание ректора, но заявляют о сотрудничестве со следствием

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. В Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинка") не стали комментировать информацию о задержании ректора вуза Сергея Зуева, однако отметили, что сотрудничают со следственными органами по делу бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе вуза.

"Задержание прокомментировать не можем, не подтверждаем и не опровергаем. Единственный комментарий: "Шанинка" сотрудничает со следствием по делу Раковой", - заявили в вузе.

Ранее источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что следственные действия проводятся с ректором "Шанинки" Сергеем Зуевым по делу Марины Раковой. О задержании Зуева сообщило издание Meduza (признано в РФ иноагентом).

Уголовное дело возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег в особо крупном размере, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". Тверской районный суд Москвы 30 сентября по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову, причастных, по версии следствия, к совершению преступления. Стеценко также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Марина Ракова. Как ранее уточнили ТАСС в МВД, по данным следствия, в период нахождения Марины Раковой на должности генерального директора фонда Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию. В период с 2017 по 2019 год под видом заработной платы он получил денежные средства в сумме свыше 9 млн рублей, которые использовал в личных целях.