В Чувашии возбудили дело в отношении женщины, напавшей с ножом на водителя маршрутки

ТАСС, 12 октября. Уголовное дело возбудили в отношении женщины, которая подозревается в нападении с ножом на водителя маршрутки в Чебоксарах. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник следственным управлением СК РФ по Чувашии.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике в отношении 28-летней жительницы города Чебоксары возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, около 07:30 мск 12 октября подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения находилась на переднем пассажирском сиденье в маршрутном такси №43, следовавшего по улице Фучика в городе Чебоксары. Женщина из хулиганских побуждений нанесла ножом удар в шею 23-летнему водителю. Мужчина остановил автомобиль и оказал активное сопротивление. В результате он был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.

Подозреваемая задержана. Следователь намерен ходатайствовать об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.