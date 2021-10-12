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Отравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области

Суды Оренбургской области арестовали 13 фигурантов дела об отравлении алкоголем

Одного фигуранта отправили под домашний арест, а еще одному суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий

ОРЕНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Орска отправил под стражу еще одного фигуранта уголовного дела о производстве, хранении и сбыте суррогатного алкоголя. Таким образом, суд заключил под стражу 13 из 15 задержанных, один находится под домашним арестом, еще одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, рассказали журналистам в пресс-службе суда.

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Что известно об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области

"Доводы следствия, изложенные в ходатайстве, суд посчитал обоснованными, избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о новых задержанных фигурантах дела в суды не поступала.

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области начали поступать в ночь на 7 октября. Следователи и полицейские обнаружили два склада и пункт производства, было изъято около 3 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Возбуждено 14 уголовных дел, объединенных в одно производство. По последним данным, 34 человека погибли, отравившись суррогатным алкоголем, 30 человек находится под наблюдением врачей.

Теги
РоссияОренбургская областьОтравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области
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