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Арестовали 17-го фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области

Местный житель проведет два месяца в СИЗО

ОРЕНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Суд Орска Оренбургской области заключил под стражу 17-го фигуранта уголовных дел об отравлении алкоголем. Мужчина обвиняется в продаже поддельного алкоголя жителям восточного Оренбуржья, рассказали журналистам в среду в объединенной пресс-службе судов региона.

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"Советский районный суд Орска рассмотрел ходатайство в отношении мужчины, обвиняемого в реализации поддельной алкогольной продукции, он взят под арест сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

13 октября также арестовали местного жителя, который поставлял суррогатный алкоголь в магазины восточного Оренбуржья. Он стал 16-ым фигурантом дела. 

"Ленинский районный суд Орска рассмотрел сегодня материал по избранию меры пресечения в отношении жителя Орска, который поставлял суррогатный алкоголь задержанным лицам. Взят под арест сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании 15 человек, 13 из них арестовали, один находится под домашним арестом, еще одному избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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