Арестовали 17-го фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Суд Орска Оренбургской области заключил под стражу 17-го фигуранта уголовных дел об отравлении алкоголем. Мужчина обвиняется в продаже поддельного алкоголя жителям восточного Оренбуржья, рассказали журналистам в среду в объединенной пресс-службе судов региона.

Что известно об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области

"Советский районный суд Орска рассмотрел ходатайство в отношении мужчины, обвиняемого в реализации поддельной алкогольной продукции, он взят под арест сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

13 октября также арестовали местного жителя, который поставлял суррогатный алкоголь в магазины восточного Оренбуржья. Он стал 16-ым фигурантом дела.

"Ленинский районный суд Орска рассмотрел сегодня материал по избранию меры пресечения в отношении жителя Орска, который поставлял суррогатный алкоголь задержанным лицам. Взят под арест сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании 15 человек, 13 из них арестовали, один находится под домашним арестом, еще одному избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.