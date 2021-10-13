Ворвавшийся с оружием в отдел полиции в Москве хотел покончить собой

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Мужчина, ворвавшийся с оружием на КПП отдела полиции в Москве, хотел покончить собой. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Вечером 12 октября мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел на контрольно-пропускной пункт ОМВД России по району Преображенское и направил в сторону полицейских огнестрельное оружие. Его действия были своевременно пресечены, мужчину задержали. "В ходе допроса он пояснил, что хотел свести счеты с жизнью, полагая, что сотрудники полиции откроют по нему огонь. При нем также обнаружена предсмертная записка", - сообщили в СК.

Для оценки психического состояния мужчине будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, решается вопрос об избрании меры пресечения. Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК по Москве доложить о ходе расследования уголовного дела. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.