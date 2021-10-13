Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Казани

КАЗАНЬ, 13 октября. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана организовала проверку после ДТП с автобусом и трамваем в Казани, где пострадали восемь человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту ДТП с участием автобуса и трамвая в Казани", - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, столкнулись автобус и трамвай. В результате трамвай сошел с рельсов и врезался в опору линии электропередачи. Как сообщает прокуратура региона, двоих пострадавших увезли в медицинское учреждение, еще пятерых осмотрели на месте.

Обстоятельства инцидента выясняются. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом. При наличии выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.